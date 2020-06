VOZ DE LA CALLE

De una parte, me parece bien la toma de decisión del Presidente de la República por ver la salud de los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes de todos los niveles ya que las instalaciones de las instituciones educativas se hubiesen convertido en focos infecciosos y por el bien de ellos me parece asertiva la decisión y la otra parte es sobre la educación en estos momentos. No es igual a lo presencial, es otra forma de enseñanza; pero a la vez como maestro es un reto de enseñar virtualmente con algunas dificultades. Sólo quiero decir de una y otra forma, la educación tiene que continuar.

