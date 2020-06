Perupetro y el MEM en pademia evitan que nos desarrollemos con el gas natural de Aguaytia.

Qué apuro de los burócratas de Perupetro; si el actual contrato aún fenece en marzo del 2024; tanto que en los considerandos del DS 014-2020-EM que aprueba la ampliación del contrato hasta por 10 años; es decir hasta marzo del 2034, se obvia la cláusula tercera del propio contrato, referida a plazos, condiciones y garantías la cual es imperativa y condiciona que para la ampliación de dicho contrato debe hacerse teniendo en cuenta los criterios que señala la ley y sin exceder el plazo máximo. La Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, Ley N° 26221 que menciona en el considerando del DS aludido no contempla los criterios que exige el contrato; por lo que el ex ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu, afirmó que la ampliación de contratos de explotación de hidrocarburos se harán luego de que el Congreso apruebe el proyecto de Ley de Hidrocarburos que está pendiente en dicha instancia; la que cuenta con dichos criterios; determinación que la actual ministra de Energía y Minas no tuvo consideración.

Porqué solo se beneficia a la empresa que explota el gas natural; quienes, solo generan energía eléctrica en sus propia planta productora y comercializan dicha energía fuera de nuestra región…? Acaso, los ucayalinos no somos peruanos; ya que el yacimiento del gas natural está dentro de nuestra jurisdicción regional y que con razón y justicia dicho gas debe servirnos para nuestro propio desarrollo. Por qué discriminarnos y no priorizar el beneficio para el pueblo.

You May Also Like