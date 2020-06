“Venimos atendiendo al adulto mayor pese a recorte presupuestal”

Asimismo, hizo mención que, “en Callería se tienen aproximadamente 3402 adultos mayores en una base de datos proporcionado por el MIDIS que están siendo monitoreando, pero en el filtrado y visitas domiciliarias de las llamadas por teléfono están 2700 ubicables, por tanto, entre la cifra diferenciada están las personas con dirección de ubicación que no coincide con la información proporcionada por el MIDIS y que también sus teléfonos no responden”.

