LA VOZ DE LA CALLE

¿Va a jugar el Bingotón de Ímpetu? ¿cómo va a atraer la suerte? ¿le aliviaría su situación económica estos días de pandemia?

La situación actual tiene un impacto diferente en cada familia ucayalina y estas son las respuestas desde distintos puntos de realidades, pero con algo en común, la necesidad de productos de primera necesidad en el hogar.

NIMIA BARDALES (54)

AMA DE CASA

El Bingotón del Diario Ímpetu se ha puesto interesante y salvador en estos tiempos malos. Claro que sí participaré, oraré todos los días para que Dios me dé bendición y salir ganadora del Bingotón. Jugaré sobre todo porque al menos de esta manera mi mente se despejará de las malas noticias, y si gano me compraré víveres y artículos de primera necesidad. La estoy pasando mal, pero tengo fe en que todo mejorará para mí, mi familia y para todos los peruanos.

LINDY EDUARDO (21)

TRABAJADORA INDEPENDIENTE

¿Que si jugaré el Bingotón? Claro que sí. Y mi manera de traer la suerte es principalmente confiar en la edad de mi hijo de 4 años y a ese número le agrego su fecha de nacimiento, estoy segura que así ganaré sí o sí. En esta cuarentena el premio ayudaría bastante a mi familia para comprar nuestros víveres, porque no tenemos un trabajo estable y estamos pasándola muy mal. Así que confío mucho en mis modos de atraer la suerte para ser la ganadora de este novedoso Bingotón. Gracias al Diario Ímpetu.

ILDA MORI (38)

AMA DE CASA

Qué buena noticia de saber que el Bingotón ya empezó. Tengo ganas de ganar en este juego y para eso usaré una de mis métodos de confianza, usaré un puñado de arroz en los bolsillos mientras está jugando o comprando el periódico. El premio lo necesito para abastecerme de productos de primera necesidad, ayudar a mi familia y cuidar la salud que tenemos. No son tiempos ni tan malos ni tan buenos porque hay cambios, pero para nosotros los que vivimos del trabajo del día a día no es fácil sobrellevar la situación actual, porque a veces hay días que no nos alimentamos.

NELLY PIZANGO (40)

AMA DE CASA

Sí, participaré. Estos días serán más interesantes y entretenidos con este juego en el que me va bien, eso creo. Y para ganar, me bañaré con mucura (Planta medicinal) todos los días durante el tiempo que dure el Bingotón. Y si en caso llego a ganar me aliviaría mucho tratándose de bienestar mental, porque la preocupación a veces es más fuerte que el virus. Es decir, ayudaría a mis hijos y me compraría medicina y productos de primera necesidad que en estos tiempos nos hace mucha más falta. Sólo espero obtener al menos un premio que nos ayude.

DERVIS SANGAMA (35)

TRABAJADORA INDEPENDIENTE

Mi manera de atraer la suerte es rezar y rogar a Dios y en esta ocasión pediré que los números sean asertivos para ganar. Esto me aliviaría de alguna manera porque podría comprar víveres y abastecerme en estos momentos críticos que actualmente limita la venta de mis productos y si es que lo hay, son bajos y eso se resume en una inversión que no tiene regreso en ganancias. Espero que todo vaya a mejor, así podré ayudar a mi familia en medicina para estar seguros el tiempo restante de la Emergencia Sanitaria.

MILAGROS GARCÍA (25)

AMA DE CASA

Obviamente participaré en el Bingotón organizado por el Diario Ímpetu. Y usaré mi método que es imposible que falle, me refiero a amarrar un sapo cuando me toque comprar el periódico para en cartón y con eso calculo unos tres días para ganar. Esto es divertido, y el premio nos ayudaría muchísimo, lo digo porque pienso en la familia que tengo. La estamos pasando mal, creo que casi todas las familias también. Compraría productos de primera necesidad y por supuesto medicina que tanta falta hacen, aunque las farmacias hayan alzado los precios de algunos medicamentos.

PABLO SALAS