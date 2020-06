RENIEC atiende solicitudes de información registral

Emisión de una constancia de información histórica. Se obtiene una relación, detallada en orden cronológico, de los trámites realizados por una persona para obtener un documento nacional de identidad (no solo DNI, sino también libretas electorales expedidas por el ex Registro Electoral). La constancia, expedida en formato digital, puede contener únicamente la evolución registral del estado civil y los domicilios que ha tenido un ciudadano. Costo es de S/ 46.60.

