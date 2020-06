VOZ DE LA CALLE

Apreciaciones de la población sobre los 40 años que cumple Ucayali como departamento. ¿Ha servido de algo? ¿Hemos crecido?

LUIS PINEDO (50)

PROFESOR

Soy de “2 unidos” de Honoria que queda entre Ucayali y Huánuco, y vivo en Yarinacocha desde los 10 años de edad. Creo que falta implementar en el desarrollo integral, porque el desarrollo se ve mucho más en la “May Ushin”. Sin embargo, es un orgullo que Ucayali esté creciendo en estos tiempos, pero también se debe proyectarse con los próximos gobiernos para su progreso transparente. Ucayali es la región pluricultural y multilingüe de nuestro país y eso se debe fortalecer. Se trata de que todos nos involucremos en el desarrollo sostenible del departamento. También falta valorar la cultura viva de los pueblos originarios.

JAIRO CABA (36)

MÚSICO

Ha servido para poder realizarnos como sociedad cosmopolita, gracias a la migración y la diversificación de las empresas que han venido a dinamizar la actividad comercial y sí hemos crecido como ciudad, pero también hemos desarrollado problemas ligados con el orden en los asentamientos humanos porque no ha habido un orden en su crecimiento ya que se han expandido sin control alguno, incluso ocupando lugares en zonas intangibles y ese es un problema que aún no se ha podido solucionar de una manera eficiente.

AUGUSTO SORI (37)

PINTOR

Pues, es un tema extenso, pero lo que puedo decir es que, no podemos negar que sí ha servido de mucho los años que han pasado. Ha sido lento el desarrollo en Ucayali, en gran parte por las incapacidades de los gobernantes, y claro, también de la sociedad. Vamos creciendo lentos, pero casi seguros. Lo que sí es cierto es que las autoridades no ponen en primer lugar a la educación o al menos no lo hacen notar. El conocimiento es un portal a lo más sensato se podría decir y pues, creceríamos mucho más rápido.

CHRISTOPHER MORI (38)

MÚSICO

Definitivamente los últimos 8 años el crecimiento económico ha sido muy satisfactorio el departamento, es más, la ciudad de Pucallpa se volvió una ciudad cosmopolita, no solamente tenemos ucayalinos netos, tenemos personas de la sierra y costa del Perú. Ucayali es un departamento visionario en 1980 se dio un gran triunfo para lograr la independencia de Ucayali, entonces a raíz de eso se vino formando y desarrollando con su gente de corazón.

BENNY ARENAS (32)

ACTIVISTA CULTURAL

Si bien es cierto hay un desarrollo económico, está orientado hacia la cultura de la corrupción, explotación y abuso, virus que causan más impactos negativos y muertes que el mismo coronavirus y es parte de nuestro sistema normalizado, aún falta mucho para que el pueblo despierte y reclame por ello, porque la educación, la salud, los valores de nuestra cultura ucayalina, de nuestros pueblos originarios, siguen siendo la última rueda del coche, no es un buen momento para celebrar, pero si para reflexionar sobre cómo queremos ver el desarrollo de nuestra región.

DON SHICO (77)

PATRIMONIO CULTURAL

Con más de 57 años viviendo en Pucallpa. Recuerdo que cuando Francisco Morales Bermúdez ya habían dado la ley para la creación del departamento de Ucayali. Recuerdo que había una gran algarabía en ese entonces. Desde ese entonces hubo un progreso con la lucha de la gente, pero eso no quiere decir que sea organizado. ¿Cómo veo a Ucayali en 10 años? Sólo espero que mejore en sus autoridades que se representen con Ucayali para poder progresar a buen ritmo. Porque falta mucho por trabajar. Autoridades idóneas que combatan la corrupción.

KETTY GONZALES (33)

DOCENTE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Con 15 años viviendo aquí en Pucallpa. Ucayali ha crecido mucho económicamente, socialmente y políticamente, y también la población indígena ha crecido en estos tiempos, entonces, el desarrollo ha permitido explotar el turismo y la agricultura. El pueblo indígena también genera la economía a través de su cultura en el ámbito turístico.

Esperemos que terminen los proyectos que tienen muchos años estancados. Las obras que no se han finalizado parece que tienen más de 40 años.

CARMEN NUNTA (20)

ACTIVISTA BILINGÜE

Mis padres son de Caco Macaya que queda en el distrito de Iparía, pero yo nací y estoy creciendo en Pucallpa y he visto en mis dos décadas de vida el desarrollo del departamento y sus procesos. Hemos crecido en la pavimentación de las calles. Es decir, crecimos en infraestructura. Pero hasta la fecha, quizá lo que no ha dejado de haber en Ucayali es la discriminación hacia los indígenas, eso es un factor que debemos trabajar para crecer en la identidad cultural. Me imagino a Ucayali mucho mejor de aquí a 10 años, será un trabajo duro, pero sé que juntos podemos explotar el potencial de Ucayali.

PABLO SALAS