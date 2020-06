Investigan seis contratos directos a una sola persona

Mientras tanto, las empresas que se presentaron a la invitación directa, son personas de 24 años edad, los mismos que no tienen domicilio fiscal. En las supuestas direcciones fiscales solo se pudo verificar simples domicilios familiares, donde no contaban con la documentación pertinente, prestándose a suspicacias.

En las diligencias dispuestas por la fiscal provincial Dalia Eufemia Guevara Marcotti advirtieron que los productos ingresados a los almacenes no concuerdan con las especificaciones técnicas establecidas por el área usuaria, el proveedor no ha cumplido con entregar la totalidad de los productos, además de la presunta sobrevaloración de precios.

You May Also Like