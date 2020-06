Bruselas.- Hace unos días, pedí a mi mamá que me envíe esta foto. Ellos tienen el original, en Pucallpa.

Nos la tomamos a la salida de la escuela, cuando llegaste a Lima mientras vivía allí con mis abuelos. De esa época, hay cosas que recuerdo ‘algo’ pero dos que recuerdo muy bien. Una es cuando llegué y la otra cuando llegaste tú.

Mi abuelo me había ordenado dormirme, tu vuelo llegaba tarde, de noche, en realidad no sé qué tan tarde pero supongo tarde para una niña de 7 años. Estaba en mi cuarto, ‘durmiendo’ tal y como mi abuelo lo esperaba, solo que, en realidad, me quedaba esperando en la ventana porque esta vez sabía que sí llegarías. Recuerdo un peluche en forma de perro amarillo vestido con un overol, yo lo cargaba fuerte. Recuerdo la sensación de espera y de tensión, ya que, debería estar durmiendo.

Recuerdo verte entrar por la puerta, y recuerdo la gran osadía mía, de salir corriendo por las escaleras para verte, y desobedecer a mi abuelo. Lo he resumido en cuatro líneas, pero la emoción de ese momento bien valdría una novela.

No sé si fue al día siguiente o unos días después cuando me llevaste a la escuela, recuerdo tu mano, recuerdo lo contenta que me sentía, lo emocionada que estaba y me acuerdo haberte dicho ‘papa, estás grande, haz crecido’. Reíste y me dijiste ‘eres tú quien ha crecido’. Esa foto fue tomada ese día.

Y ahí estoy yo, con mi papá, a quien lo veía tan grande, que a mis ojos había crecido tanto, a quien había esperado ya bastantes noches y que al fin había llegado, y bien valía, la desobediencia a mi abuelo.

Sin embargo no recuerdo el momento en que partiste. Será que la mente borra ciertos recuerdos para que una se proteja.

En todo caso, en este Día del Padre, no hay mejor imagen que esta, porque yo sigo viéndote como ese día, ‘qué grande estas pa'”.

Un beso,

Xaviera Rubí Medina Torres