Cientos de usuarios de banco indignados al no recibir atención

Ayer, en los jirones Ucayali cruce con Raimondi promediando las doce y media del día cientos de usuarios del banco BBVA que venían haciendo sus colas para realizar sus trámites bancarios se llevaron una gran sorpresa e indignación cuando les comunicaron de parte de la gerencia que no serían atendidos.

“Es algo injusto y estamos descontentos con el gerente del banco y sus funcionarios quien a través de efectivos policiales se manifestó diciéndonos que tuviéramos que retirarnos y que solo atenderían a los que dieron ticket el día anterior” señalaron los usuarios del banco.

En tanto, apuntaron su indignación al ser negados en la atención a pesar de que la mayoría de quienes se encontraban haciendo cola esperaban desde la madrugada y horas de la mañana soportando el sol hasta mediodía para ser atendidos.

Por otro lado, al ser exigidos por sus usuarios para que sean atendidos, estos solo dieron trece tickets para la atención en el día de hoy, no obstante, estas personas no atendidas se sienten atropelladas por la mencionada entidad puesto que si no van a atender que se pronuncien temprano y no después que las personas pierdan horas bajo el sol esperando.

SAGGILT FLORES