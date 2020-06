Pobladores de la ‘Restinga’ piden a DIRESA que no se olviden de ellos

Una vez que el Covid-19 afectó indiscriminadamente a nuestra región de Ucayali, la ciudadanía tuvo que tomar sus precauciones y tratarse mediante sus propios medios al igual que la DIRESA empezó a tratar los casos en los domicilios, no obstante, la asociación poblacional de la ‘Restinga’ que hasta el momento no reportó ningún caso pide que no se olviden de ellos.

