Exhortan a no consumir en interior de restaurantes

YARINACOCHA.- Fiscalizadores de la municipalidad de Yarinacocha exhortaron a los propietarios de los restaurantes, a no permitir el expendio de comidas y bebidas en el interior de los locales. Esta práctica de trabajo, por ahora no está permitida para evitar aglomeraciones que acarrean riesgos de contagios de Covid-19.

