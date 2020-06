Mundos ajenos pero unidos y diferentes en sus costumbres

Tufit Torres Silva (73), sabio de la comunidad cashinahua Conta, de Purús, y Roberto Ramírez Torres (47), de le la comunidad mastanahua Sinaí, también en Purús, se encontraron en una actividad cultural en Pucallpa y coincidieron en que en ambos pueblos hay tradiciones y usos que están cambiando, hasta la costumbre de convivir con varias mujeres prácticamente ha desaparecido y, a quien todavía lo practica, hoy lo tildan de sinvergüenza, como ocurre entre los cashinahuas.

Incluso hoy ya no se denominan cashinahuas, quizá porque les disgustaba el significado de murciélago y optaron por cambiarlo por una palabra originaria, huni kuin, que es como decidieron que se les llame actualmente. Lo cierto es que entre los pueblos indígenas con relativa frecuencia se cambian de denominación por diversas razones, pero cuando tratamos de indagarlo con don Tufit, un grupo de mujeres cashinahuas, risueñas y pícaras respondieron casi a coro que a los varones les gusta cambiarse de nombre como de mujeres.

El anciano reaccionó rápidamente “no, no, no, ya no es así, antes los cashinahuas tenían hasta cuatro mujeres, pero ya no ocurre eso, solo se permite una mujer y uno que otro sinvergüenza tiene varias parejas, pero ya no se ve bien”, dijo Tufit, quien actualmente es el sabio de Conta, una de las comunidades más numerosas en Purús, con caso 110 habitantes, del cual él también es un pastor y docente jubilado, quien en sus tiempos de maestro enseñaba solo en castellano, con la idea de que aprendieran la lengua dominante de los mestizos, aunque eso también cambió en favor de su cultura, porque hoy en día aprenden en su lengua y en sus últimos años como profesor también les enseñó en cashinahua, de la misma forma como enseñó a sembrar la tierra, orientando a la vez a las nuevas generaciones a convivir, unirse o casarse con una sola mujer.

El grupo de sus paisanas que lo escuchaban, siempre traviesas, le insistían en que deberían volver a los tiempos en que mantenían hasta a cuatro mujeres. El anciano Tufit se negaba seriamente a volver a esas épocas que pasaron, cuando la Biblia ingresó a sus pueblos y les enseñaron el camino del Señor, de permitir solo una pareja por cada varón o por cada mujer. Ellas lo admitieron, pero no dejaron de reírse caprichosamente como diciendo que todo tiempo pasado fue mejor.

Incluso el nombre del viejo no es cashinahua ni huni kuin, sino una palabra brasileña. Todos, sin embargo, lo respetan en su pueblo tal como es, porque es el más anciano, pero estaba en las aulas hasta el año 2000, cuando se jubiló, pero ya para entonces estaba titulado, porque llegó a estudiar en el Instituto Lingüístico de Yarinacocha, justo antes de retirarse, lo que hizo que también les instruyera en su lengua, así como enseñarles a plantar plátanos, yuca, maní, maíz, sandía y a conservar también sus creencias mitológicas, pero como huni kuin.

¿Cuántas mujeres llegó a tener usted?

“Una nomás. No soy como otros sinvergüenzas que tienen dos o tres y hasta cuatro, no, yo soy el sabio del pueblo, que tiene que dar el ejemplo y tengo una nomás. Antes era así, pero ya no, está prohibida esa costumbre, ya es antigua, ya está pasada. Hoy son ellas quienes toman muchas decisiones”. Y en ese instante, ellas vuelvan a la carga, “sí, sí, nosotros los dominamos a ellos” y se ríen en tono culpable, que don Tufit tiene que aceptar con tolerancia, estoicismo y buen hmor.

GUERREROS

En cambio el mastanahua Roberto Ramírez Torres (47), dos veces jefe en la comunidad Sinaí, cuyo nombre de inmediato denota igualmente la influencia misionera, menciona que ellos también viven ahora con una sola mujer, pero guardan costumbres, como lo manifiestan en las pintas que usan, tanto sus mujeres como sus hijas, que significan un respeto a las autoridades o visitantes, como los que acudieron a esa reunión cultural.

Sinaí es el nombre que pusieron a su comunidad de 58 habitantes, porque fue la voluntad de un pastor que predica en su pueblo, que los bautizó así hace como ocho años. Incluso ya no tienen apu, porque los ancianos se están yendo y han preferido dejarlos descansar en paz, permitiendo que sean los jóvenes quienes asuman las responsabilidades, como él, quien fue electo jefe dos veces por tres años, incluso podrían ser mujeres, pero eso no ocurre todavía en Sinaí.

Pero conservan con orgullo y haciéndose respetar, la costumbre de hacer valer a la federación indígena y sus decisiones, como el de ser consultada para decidir sobre la toma de justicia. La última vez que tuvieron que hacer respetar esa costumbre ocurrió hace tres años, cuando a un mastanahua de Sinaí lo acusaban de haber efectuado el robo a una mujer y llegó la policía para llevarlo ante un fiscal, quien decidió detenerlo.

Sin embargo los mastanahuas se pintaron de guerreros a exigir al fiscal que devuelva al detenido, porque no había respetado que para hacer justicia primero tenían que pedir permiso a la federación y al jefe de la comunidad, pero el fiscal se negaba a aceptar que eso era parte de la justicia consuetudinaria, reconocida por la justicia ordinaria para solucionar controversias culturales, basado en el consenso y la reconciliación en las costumbres de los pueblos originarios.

A la rebelión se sumaron las mujeres, quienes acudieron hasta el despacho del fiscal, en Puerto Esperanza y lograron rescatar al mastanahua acusado, quien fue reprendido en su comunidad, aunque la acusadora no llegó a demostrar el robo del que lo culpaba. Los mastanahuas y sus pintas volvieron a su comunidad y la paz volvió a la capital de Purús.

Pero a pesar de ese pasado guerrero, lo que actualmente temen es la llegada de julio, mes en que los mashco piros salen de sus territorios a las playas para recoger huevos de taricaya. “Nosotros les tememos pero ellos también nos temen a nosotros. Ya sabemos que no debemos ir al fondo del bosque porque es su territorio, pero ellos salen y se nos enfrentan. No es posible dividir con ellos esos productos. Tenemos que tener cuidado cuando vamos por allí”, confiesa Roberto Ramírez.

Lo que sí recordó bien fue cómo se creó su pueblo mastanahua, Sinaí, según los relatos que recibió de su madre.

“Mi madre y mi padre, con otros, vivían en grupo. Y así trabajaban y no se movían de donde estaban. Era un monte lindo y ahí empezaron a hacer su chacra de producción. Así fueron saliendo a la boca del Curanja y descubrieron motores y máquinas de los misioneros y de los gringos. Los fueron conociendo poco a poco y se empezaron a acostumbrar y considerarles gente buena y ya no vivían tan lejos de ellos. Ya no querían vivir al fondo del monte, sino más abajo del río. Ya conversaban y empezaron a vestir como ellos y a tener más comodidad. Formaron su comunidad y siguieron viviendo en forma grupal, pero cerca de los gringos y mestizos y ya tuvieron otro olor. Murieron como seis familias con gripe, contagiados por los blancos. No podíamos irlos a visitar hasta que también nos vacunaron y ahora ya podemos convivir y lo estamos haciendo y ya se acostumbraron al olor”, relató Roberto Ramírez.

Pero quien puso los puntos sobre las íes fue su esposa Yolanda Turusa (23), quien para despedirse aclaró, entre broma y en serio, “por si acaso entre los mastanahuas, las mujeres mandamos a los varones”. ¿Los tienen pisados”, indagamos a la criollla, pero la respuesta fue una afirmación con su risotada, “sí, sí, jajaja…”. JAVIER MEDINA