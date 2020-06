Niño masiseíno fue violado y después asesinado por su tío que hoy está libre

El Juez del caso declaró promovida la acción judicial contra el investigado HMLP de 17 años de edad, por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, sin considerar estos nuevos hechos que serán tomados por la fiscalía superior de familia al momento de llevarse a cabo la audiencia de apelación que aún no tiene agenda judicial, debido a que no es un reo en cárcel.

Como se recuerda el Juez César Cirilo Regalado Torres, del Segundo Juzgado de Familia, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, investigará con libertad a quien admitió que violó y asesinó a su sobrino de seis años en Masisea, y lo liberó solo porque no había en ese momento prueba rápida que determinara si estaba o no con coronavirus.

