No se ponen de acuerdo: MINSA y DIRESA-Ucayali a diario detallan reporte distinto

No se ponen de acuerdo. Las cifras que muestra el Ministerio de Salud con respecto a la cantidad de pacientes infectados por el Covid-19 que hay en Ucayali, no coinciden con lo que la Dirección Regional de Salud-Ucayali (DIRESA) da a conocer a diario. Este desacuerdo se ha venido dando desde días atrás.

