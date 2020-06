Una revista que ama la naturaleza

El reconocido comunicador social, Franco Castillo, es el director de este proyecto periodístico y su principal impulsor. “Esta revista es un sueño que he perseguido por varios años y me alegro que ahora se concrete. Considero que Ucayali afronta muchos problemas de índole ambiental y debe existir una ventana para difundirlas y así despertar a la población y autoridades.”, expresó.

