Asimismo, Juana Tello señaló que habría una solución que ayude a que la estrategia del Ministerio de Educación dé resultados, pero dependerá del sinceramiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en cuanto a la cantidad de antenas y las que están en funcionamiento, ya que “los que tenemos no son suficientes porque no funcionan”.

Además, indicó que esta problemática no solo la atraviesan los estudiantes de las zonas alejadas de Ucayali. En nuestra ciudad, existen asentamientos humanos que hasta la fecha no cuentan con energía eléctrica, lo cual es una necesidad básica indispensable para recibir estas clases. Ante esto, detalló que vienen buscando alianzas que beneficien a los estudiantes.

“La única forma de conectarse a las clases virtuales es través de radio, televisión e internet, pero sesenta y siete mil estudiantes no tienen cómo hacerlo, así que los resultados de la estrategia Aprendo en Casa no está dando resultados en Ucayali” declaró la titular de la DREU.

¡No da resultados! La directora de la Dirección Regional de Educación-Ucayali, Juana Tello declaró que la nueva estrategia de clases no presenciales “Aprendo en Casa” no está dando resultados en nuestra región. Agregando que una de las razones principales se debe a que más del 40% de estudiantes no tienen acceso a una TV, computadora o radio.

