Regresaron a casa sin bono

Ayer en la mañana se formó una protesta en las afueras del Banco de la Nación. Más de cien ciudadanos masiseínos, al ser beneficiarios del bono universal y bono rural, llegaron a Pucallpa para cobrar dicho subsidio, sin embargo, los trabajadores del banco les dijeron que no estaban en el padrón de beneficiados.

Con pruebas en manos, llegaron más de cien masiseínos a Pucallpa para recoger el bono tanto universal como rural en el mencionado banco. Como manifiestan, luego que por radio se enteraran que el 30 de junio les tocaba cobrar para los que salieron beneficiados en el bono rural y para los que no cobraron el bono universal, podrían hacerlo la misma fecha.

Desde las tres de la mañana hicieron cola en el banco para volver temprano a sus casas, en donde tienen hijos que cuidar. Sin embargo, les dijeron que no había ningún bono que recoger ya que no figuraban como beneficiarios, pese a que contaban con una copia del sistema del MIDIS en donde se muestra que son beneficiarios del bono.

Ante esto, la preocupación embargó a las personas, pues querían mayor explicación ante lo sucedido. Algunos manifestaron que no tenían como volver a sus casas, ya que estaban confiados de ese dinero. “Por radio dijeron que el treinta de junio me tocaba cobrar el bono rural, vine al banco y me dicen que no soy beneficiario, sin más explicación” manifestó uno de los protestantes.

Sin más que hacer en las afueras del banco, se dirigieron a pie al local de atención para pobladores masiseínos para buscar una solución. En donde fueron atendidos por la gerente de Servicios Públicos, Milagros Alvitres, quien trató de apaciguar la molestia de los ciudadanos, explicando las razones del porqué aún no recibirían el pago.

“En el pago universal sólo hemos tenido un solo día de pago y eso todos lo saben, en el rural hemos tenido un cronograma. Este error no es de la municipalidad, nosotros no gestionamos los pagos, nosotros los apoyamos con los documentos para que ustedes puedan cobrar. La aseguradora informó que desde la primera o segunda semana de julio se estará haciendo efectivo el pago, de que su plata está, está, y sí van a cobrar” indicó la funcionaria.

Sin más, los ciudadanos tuvieron que regresar a Masisea, con las mismas con las que vinieron, muchos enojados ya que no cuentan con mucho dinero para estar regresando a Pucallpa a cobrar. Además, una situación alarmante es que muchas madres vinieron con todos sus hijos, “porque no había con quien dejarlos” arriesgando la salud de los pequeños.

“No se ponen de acuerdo, en el sistema del MIDIS nos dice tal fecha van a cobrar y vamos al banco y nos dicen que no hay nada de plata. Nosotros venimos desde lejos para poder cobrar, porque nos engañan diciendo que tal día van a cobrar para que a las finales no haya nada, la plata nadie nos regala para estar viniendo a cada rato a Pucallpa” manifestó indignada la masiseína Rosa Ríos.

GABRIELA SÁNCHEZ