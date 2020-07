¿El nuevo virus detectado en cerdos en China pone en riesgo producción porcina del Perú?

En ese sentido, se recomienda a los pasajeros nacionales e internacionales no traer en sus equipajes de mano productos o sub productos derivados de porcinos como carnes y embutidos, sin la autorización del Senasa.

Según las primeras informaciones, existe evidencia serológica de infección inicial en personas que trabajan en mataderos y en la industria porcina en China. Sin embargo, el virus no se transmite fácilmente entre personas y no tendría un “potencial pandémico”.

