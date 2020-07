ONP: Afiliados en situación de riesgo por COVID-19 recibirán pensión en su domicilio

Este Decreto de Urgencia No. 077-2020 se publicó este jueves y contempla la entrega de dinero a aquellos solicitantes de pensión de invalidez, jubilación o sobreviviente, mismas que en un plazo de 30 días hábiles no hayan sido respondidas por el ente. Esta medida aplicará para los aportantes del Decreto Ley No. 19990.

