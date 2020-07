Aparecen más de 270 elefantes muertos por causas misteriosas en África

Preocupante. Recientemente se encontraron más de 270 elefantes muertos en el delta del río Okavango, una zona turística en Botswana, África. Hasta el momento, todo es incierto pues no se saben la causa de muerte de estos animales. Lo que sí es confirmado es que no se trata de cazadores furtivos, por lo que todo se vuelve mucho más misterioso.

