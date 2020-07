Café peruano en la tierra del K-Pop

Nuestro café se disfruta ahora en Corea del Sur, donde se ha implementado la primera campaña para posicionar al Perú como origen de café de alta calidad y excelente sabor en Corea del Sur. La marca Cafés del Perú está en redes sociales y cafeterías del país asiático para que nuestro producto estrella de exportación conquiste el exigente mercado asiático, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ. Desde hoy y hasta el 12 de julio será promovido en Facebook e Instagram, y estará presente en 31 cafeterías en toda Corea del Sur bajo el siguiente formato: los consumidores encontrarán una promoción en la caja registradora de la cafetería indicando que, si eligen cafés del Perú y postean una fotografía disfrutando el producto peruano en sus redes sociales, se podrán llevar gratuitamente un bolso ecológico o un pin de Cafés del Perú. El objetivo de la campaña es lograr que dos mil consumidores coreanos prueben el café peruano impactando a una audiencia de 10 mil personas, potenciales consumidores nuevos, en redes sociales. Las exportaciones de café verde peruano a Asia alcanzaron los US$ 38.8 millones al cierre del año 2019, registrando una variación de +US$ 4.2 millones (+12.4%) en comparación con el año anterior. Los cafés peruanos se producen en 19 regiones de la selva alta de nuestro territorio, como San Martín, Junín, Cusco o Puno, que cuentan, a su vez, con icónicos atractivos turísticos tales como el Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu o el majestuoso lago Titicaca.

You May Also Like