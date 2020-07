Minsa registra 10.045 muertes pero para el Sinadef serían 36.024

Números. En el año 2019, el Sinadef reportó 9 155 decesos en marzo, 8 335 en abril, 8 331 en mayo y 8 721 en el mes de junio. El total de ese periodo fue de 34 542 fallecimientos. Cabe precisar que estos números no incluyen muertes por accidentes de tránsito, otros accidentes, homicidios, suicidios, accidentes de trabajo u otros, solo los fallecimientos por muerte no violenta, que equivale a las enfermedades.

You May Also Like