Actualizan valores máximos de vivienda del Bono Familiar Habitacional

El Bono Familiar Habitacional – BFH es un subsidio directo no reembolsable que otorga el Estado, a través del Fondo Mivivienda, a las familias de escasos recursos económicos. En el caso de la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, los ingresos mensuales de la familia no deben exceder los S/ 3715.

