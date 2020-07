Alcalde y funcionarios de Purús varados en Pucallpa

Uno de los obstáculos para no poder ingresar a Puerto Esperanza-Purús es la falta de vuelos de pasajeros que programa las Fuerzas Armadas y la empresa privada, sumado a ello, por una fuerte oposición por parte de la población que no permite el aterrizaje de ningún vuelo a esa zona pretendiendo esquivar el contagio del coronavirus.

