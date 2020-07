CUARENTENA CONCLUIDA

El 02 de Julio se alcanzó oficialmente en el Perú 10,045 fallecidos, ubicándonos entre las 10 naciones con más decesos acumulados en el mundo, de acuerdo con el Coronavirus Resource Center de la Universidad John Hopkins de EE.UU. En 105 días pasamos del primer caso producido el 19 de marzo a esta cifra, la que podría ser mayor, ya que de acuerdo con el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) desde que empezó el año hasta el 29 de Junio había un exceso de 24,674 defunciones, que no han sido contabilizadas como producidas por el Covid-19, en comparación con el 2019 entre las mismas fechas. Esta diferencia se da al no haberse contabilizado a las personas que han fallecido de neumonía, sin haberles tomado previamente la prueba para dictaminar su contagio con el coronavirus.

