Lanzan campaña “Niñas, No Madres”

¿Cuántas de las niñas víctimas de violación en la cuarentena serán forzadas a asumir una maternidad que nunca desearon? La campaña regional “Niñas, No Madres” ha lanzado una petición para que en la “nueva normalidad” de la pandemia, las niñas tengan vidas dignas, derechos garantizados y que no vean truncados sus proyectos de vida por embarazos no deseados.

La violencia contra las niñas se agravó con el Estado de Emergencia. En los primeros tres meses de confinamiento, 422 niñas fueron víctimas de violación sexual. En algunos casos, los centros de salud no cumplieron con la entrega de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) para prevenir embarazos no deseados, según reportó la Defensoría del Pueblo.

“En lo que llevamos de año, en el país se han registrado 358 partos de niñas de menos de 14 años, 11 de ellas no sobrepasaban los 10 años. La región Ucayali no es ajena a esta realidad, ya que el año 2019, la DIRESA ha reportado 353 niñas y adolescentes de 10 a 14 años que quedaron embarazadas a consecuencia de violaciones sexuales”, indicó.

