Marianella Ledesma: “Congreso afectó la independencia de poderes”

No está bien. Para Marianella Ledesma lo cometido por el Congreso es grave, ya que ellos se generaron una protección y vulneraron seriamente los derechos constitucionales de los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo: “en un modelo democrático lo mínimo que se puede hacer es tener la libertad de expresarse… he levantado mi voz y lo seguiré siendo cuando las prerrogativas para el Tribunal Constitucional sean afectadas. Y más aún cuando los congresistas la mantienen”.

Congreso no estaría respetando el derecho a la libre expresión de los funcionarios. La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, señaló que el Parlamento, con su decisión de eliminar la inmunidad no solo a los parlamentarios sino también a altos funcionarios, ha quebrado la independencia de poderes, más aún teniendo en cuenta que los congresistas incrementaron sus protecciones generando una relación desigual con otras instituciones del Estado.

