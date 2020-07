El presidente de Perú convoca a elecciones generales

“Hace varias elecciones se han respetado las mismas. Hace mucho tiempo que en nuestro país ya terminaron los sobre saltos de si habría o no continuidad democrática. Incluso, desde que yo asumí la Presidencia del Perú, por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, yo me comprometí a culminar su mandato, a poner todo mi esfuerzo”, aseveró Vizcarra en una declaración pública para informar sobre su decisión.

