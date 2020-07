Junio fue el mes con mayor cantidad de niños infectados

El Instituto Nacional de Salud desde el 02/06, no incluye los casos por prueba rápida de Institutos Privados de Salud que realizan tamizaje a trabajadores de empresas, en el marco de la reactivación económica, debido a que el objetivo de este tamizaje no permite identificar casos nuevos en personas sospechosas.

Lo preocupante en este gráfico es que las autoridades de salud no saben identificar el distrito en donde al niño le tomaron la muestra, es decir, del 4.8% de niños no indican su lugar de origen de contagio.

Otro dato alarmante que se puede observar, es los primeros días de julio en donde vemos ya un avance del 11.0% de casos de niños infectados, lo cual nos indica que los padres de familia no están haciendo caso a las disposiciones del estado que precisa los niños de 0 a 12 años no pueden salir de sus casas hasta cuando termine el Estado de Emergencia .

