Salvó a su familia de la muerte

Transcurría la madrugada del último sábado, era alrededor de las dos de la mañana cuando una boya (balsa de madera) se acercaba a velocidad hacia mi vivienda, mi familia estaba descansando, mi hijo mayor y yo botábamos el agua que entraba en los botes; vehículos que solíamos cuidar hasta ese día.

En tanto, al ver que no se detenía la dirección de esa boya, tuve que despertar inmediatamente a mis pequeños hijos y saltar al agua con ellos para salvar nuestras vidas, por ende, no pudimos sacar nada de nuestras pertenencias en ese momento ya que vivir, proteger a los niños y nadar hasta la orilla, era lo esencial para sobrevivir.

Nadando contra la corriente del río pudimos llegar a salvos, totalmente devastados y al ver cómo todo lo que tuvimos se llevaba el agua hasta hundirse, empecé a pedir ayuda junto a mi hijo mayor, desesperados gritando para que nos escuchen los moradores de las demás balsas, sin embargo, nadie se levantó a apoyarnos, es el relato entre sollozos de Carmen Ney Poe (52), madre de cinco hijos.

La tragedia fue mayor, nos dice, porque en ese mismo instante que decidió saltar y nadar por sus vidas, la boya arrastró y hundió a 15 botes con sus motores y herramientas de pesca que veníamos cuidando para ganarnos unos soles y sustentarnos el día. Sin embargo, el día de hoy no tenemos ni donde dormir, a excepción de un plástico que nos regalaron para tener por lo menos un poco de sombra.

Carmen se resiste a perder la esperanza y ante el deber de velar por sus hijos, decide empezar de nuevo, pero le atrapa la incertidumbre para hacerle frente a la tragedia. Mis hijos y yo nos quedamos sin documentos de identidad, no tenemos ropa, no tenemos nada. Me queda una deuda que venía pagando por una refrigeradora que había obtenido a cuotas, y lo más preocupante, los propietarios de los botes que cuidaba me exigen devolver.

Carmen Ney Poe nos pide publicar el número de su DNI 80557950, y pide ante su angustiante pérdida el noble gesto de solidaridad de los ciudadanos y las autoridades competentes. “Pido que me apoyen con un techo para que mis hijos no sigan durmiendo desprotegidos en el suelo y el trámite de sus documentos de identidad, me encuentran en el puerto de Manantay, entrando por la expapelera, cruzando la banda del río, nos indica.

“Nos encontramos en una carpita a orillas del río esperanzados de su pronta manifestación de solidaridad”, nos indica.

SAGGILT FLORES

DEBE SABER:

Hasta el momento no se sabe la manifestación del aserradero y del propietario de la madera sobre la reparación por los botes con sus motores y herramientas. Solo ha llegado a un acuerdo monetario mínimo con Carmen por la reparación de los daños ocasionados en su balsa, sin embargo, indicó que la cantidad no cubre lo que perdieron. Por otro lado, la familia teme represalias de los propietarios de los botes, que vienen exigiendo sus vehículos.