“Acusación desacredita nuestro trabajo”

Cabe recordar que los representantes del Comando Matico, nunca imaginaron que después de 2 meses llegarían a salvar la vida de cerca de 500 personas. Para concluir, Siria recalca que los integrantes “No recibimos sueldo, hacemos un esfuerzo sobrehumano para poder cumplir con nuestro trabajo voluntario cuando muchos tenemos otros compromisos laborales que no podemos descuidar y una familia que no está libre de enfermedades”.

“El integrante que debía estar en ese turno tuvo que salir y no calculó que se demoraría más de una hora. El error fue no comunicar esto a los pacientes ni al comando. Al recibir el llamado de emergencia, un integrante se dirigió a la base para atender y estabilizar a la paciente, tal acusación provocó comentarios malintencionados, desacreditando nuestra labor” indicó Siria.

You May Also Like