La mayoría de pasajeros de transporte público no usa protectores faciales y otros viajan parados

El último fin de semana el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó los protocolos que se deben seguir para la realización de viajes en transporte público. Entre los lineamientos destaca que los usuarios deben usar protectores faciales y mascarillas, no viajar de pie y mantener abiertas las ventanas para una adecuada ventilación. Sin embargo, estas disposiciones no se vienen cumpliendo por la mayoría de los pasajeros ni conductores.

