Los protocolos para la reapertura de restaurantes en medio de la pandemia

Las mesas deberán armarse en presencia de los comensales, para no exponer los utensilios, como platos, cubiertos, valijas, etc. Los pedidos deberán ser tomados de manera digital o a través del personal de servicio. Además, implementar medios auxiliares para el traslado de pedidos, como carritos.

El primero es mantener el distanciamiento social, definiendo un aforo menor al 40%. Para ello, se debe señalizar las filas de espera, con espacios no menores a un metro. El personal de atención deberá colocarse a dos metros del cliente, si no se puede, se debería instalar una puerta deslizable.

