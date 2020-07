¿No es necesario el convenio con clínicas privadas en Pucallpa?

Desde que el gobierno central y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo, para atender a pacientes con Covid-19 con tarifa concertada. El Seguro Integral de Salud (SIS) suscribió contratos con un grupo de estos establecimientos a nivel nacional; pero en la región Ucayali no se daría hasta el momento.

El Diario Ímpetu buscó la posición de las clínicas privadas de Pucallpa, y consultar si firmarían este convenio con el SIS, el mismo que ofrece una tarifa plana de S/ 55.00 a cambio de prestar sus servicios a pucallpinos infectados con el nuevo coronavirus.

Al respecto, un representante señaló que en la ciudad de Pucallpa ninguna clínica a suscrito convenio alguno, según conocen, las ciudades donde se aplican son de acuerdo a la demanda de pacientes que requieren atención y en la ciudad los casos están a la baja.

Añade que no hay necesidad, porque la realidad poblacional de Pucallpa no es como Lima, en todo caso, en Ucayali el gobierno instaló dos hospitales Covid. Es decir, que las clínicas privadas locales no firmarían este convenio; al menos por esta temporada.

DOSCIENTAS CAMAS

Ante el escenario de un posible rebrote de este virus y si la región Ucayali está preparada para enfrentarla, sin que cobre la misma cantidad de vida que el primer oleaje, el jefe del Comando Covid y vicegobernador, Ángel Gutiérrez Rodríguez, aseguró que sí.

Según el vicegobernador, Ucayali tiene cien camas en la Villa EsSalud, cien más estarán disponibles en Yarinacocha, además, los médicos están mejor preparados para tratar a los infectados, tienen Ivermectina y están atacando al virus en el primer nivel de atención.

CLÍNICAS SUSCRITAS

Hasta el momento son 14 las clínicas que firmaron el acuerdo con el SIS para atender a pacientes con COVID-19. Y son: C. Internacional, C. Ricardo Palma, C. Stella Maris, C. Anglo Americana, C. Vesalio, C. San Judas Tadeo, C. San Pablo, C. San Gabriel, C. San Juan Bautista, C. Santa Marta, C. Médica Cayetano, C. Padre Luis Tezza, en Lima. Y en provincias: C. La Merced (Trujillo) y C. Cerro Colorado (Arequipa).

Además, el sábado 11 de julio, el Seguro Integral de Salud lanzó un nuevo proceso de contratación nacional de clínicas privadas para la atención de pacientes graves con Covid-19 que requieren ventilador mecánico.

ALI RODRIGUEZ