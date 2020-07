Deportes de karate y lucha reinician entrenamientos presenciales con protocolos de bioseguridad (VIDEO)

“Me siento contenta de volver a entrenar luego de tres meses. He perdido músculo, pero he tratado de cuidarme. Hemos entrenado vía zoom durante la pandemia. Ahora en el entrenamiento presencial estoy aprovechando al máximo el volver a entrenar y tener al lado a tu entrenador en un espacio más amplio que tu casa”, indicó Alexandra Grande.

Los deportistas de Karate en la modalidad de Kata entrenaron, este lunes, de 7:00 a 8:00 a.m. y los de Kumite de 9:00 a 10:00 a.m. en el Polideportivo 2 de la VIDENA.

