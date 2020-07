SOBERANÍA EN PELIGRO

El Ex Canciller Francisco Tudela ha hecho hincapié que todo lo que este Tratado pretende titular ya está incorporado bajo el manto de las propias leyes peruanas y de la Constitución. Efectivamente cualquier ciudadano puede hacer un requerimiento de información pública y el Estado está obligado a entregársela. La Ley de Consulta Previa ya existe y se aplica en nuestro país y las comunidades nativas tienen acceso a la justicia; constitucionalmente están todos los que la integran protegidos de cualquier tipo de discriminación. Puntualmente ha indicado: “Esto representa una pérdida de Soberanía respecto al territorio nacional porque el medio ambiente y la gestión territorial están íntimamente ligados. Es decir, el medio ambiente no es como los derechos humanos que sucede entre personas, sino en la relación de ellas y el territorio que le compete exclusivamente al Estado; el problema es que jurídicamente perdemos operatividad sobre el territorio nacional, principalmente sobre nuestra Amazonía que constituye el 53% del mismo”.

