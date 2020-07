Víctor Zamora: “Agradezco la entrega y sacrificio de todos los trabajadores de salud”

No me queda sino agradecer al Sr. Presidente @MartinVizcarraC el alto honor de brindarme su confianza y encargarme la responsabilidad de liderar el sector salud y la estragia #LaSaludNosUne . Agradezco la entrega y sacrificio de tod@s l@s trabajador@s del equipo de salud del país.

