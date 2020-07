Fiscalizan comercio ambulatorio informal

Asimismo, muchos ambulantes pidieron a los fiscalizadores y policías que les den las facilidades para que continúen laborando, puesto que muchos dependen de la venta de sus productos. “Que nos den mesas, o nosotros lo podemos conseguir, pero que no me quiten el único sustento que tengo para alimentar a mis hijos” señaló Dina, quien fue una de las perjudicadas en este desalojo.

Sin embargo, no todo fue positivo, pues hubo comentarios de la población que observaba el desalojo, indicaron “dejen trabajar a la gente, recién están saliendo al campo, se sienten tranquilos al ganar un sueldo fijo, ellos no saben la necesidad que está pasando la población”.

