La campaña No estás Sola mueve actualmente la participación de 99 supermercados, 222 farmacias en todo el país y 15 mercados en Lima, con la difusión de mensajes de promoción de la no violencia y de relaciones igualitarias entre los miembros del hogar, como por ejemplo, la corresponsabilidad en las tareas domésticas; los materiales perifoneo de spots y piezas gráficas y canales digitales en sus locales, se encuentran a la vista como cualquier oferta que provoca comprar.

La emergencia no justifica la violencia, es la frase que motiva compromisos y responsabilidad social ante la preocupante situación que padecen las mujeres e integrantes de su familia, situación que durante el confinamiento para esquivar la pandemia del Covid-19, ha sido evidente que el maltrato no sucede en las calles, sino convive con las víctimas en sus propios hogares.

