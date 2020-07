Patio de comidas y negocios dentro del aeropuerto Jorge Chávez permanecen cerrados

“Hacemos un llamado a toda la población a solamente venir 3 horas antes de la salida de su avión y se va a reprogramar la salida de los vuelos a partir de las 8:30 o 9 de la mañana para que puedan desplazarse. Que no se preocupen ya no va a haber pérdida de tiempo tanto en el exterior y como en el interior. Durante ese tiempo tienen plazo para hacer su chequeo”, refirió.

You May Also Like