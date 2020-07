AGA, la prueba de vida o muerte

Su madre Rosa Ramírez Casas, sustenta su hogar vendiendo comida en el patio de la casa que cuida en Yarinacocha. Ella por el momento no puede vender por cuidar de su hijo, por lo tanto no tiene para seguir pagando esta prueba, comprar pañales y mucho menos medicamentos que el SIS no cubre.

Su padre Adrián Tapullima, como muchos, duerme junto a su esposa en los pasillos del hospital y muchas veces no tienen ni para el almuerzo, pero lo que más les preocupa es no tener para el tratamiento de su hija. Los que están interesados en ayudar a esta menor pueden acercarse a la cama 58 de Cirugía o comunicarse al 945983849.

En estos días, son varios los familiares no solo están preocupados viendo graves a sus pacientes, sino que viven diariamente el padecimiento de conseguir dinero para sus medicamentos, pruebas y exámenes de laboratorio, en particular el examen de AGA.

