Más de 10 millones de soles transfirieron a cuentas de cinco empresas

Expresó que el problema está en que, al haberse consumado el delito en el modo virtual, no existe nada físico que pueda ayudar a los investigadores y la única esperanza radica en el hecho cuando los receptores de las transferencias puedan señalar quienes les dieron ese dinero o quienes se contactaron con ellos para hacer estas operaciones. Todo apunta también que exfuncionarios de la comuna de Padre Abad, que tenían las claves y no fueron cambiadas, serían considerados en las investigaciones en la calidad de citados.

You May Also Like