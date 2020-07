CASO PURÚS

Otro hecho sospechoso para el intento de vacancia del burgomaestre purusino es el hecho de que había una serie de instigadores en la mencionada provincia que no permitía la realización de vuelos que partieran desde Pucallpa so pretexto de evitar el contagio del Covid 19 cuando desde allá nos hacían saber que el tránsito sí estaba permitido hacia la ciudad brasilera más cercana a ella como es Santa Rosa, y es por ese tránsito sin control que posiblemente llegaran los primeros casos de contagios.

La tarde de ayer estuvo remecida por un hecho protagonizado por el alcalde de la lejana provincia de Purús el cual fue detenido por las autoridades acusado de querer sobornar a algunos regidores de su municipalidad respecto a la firma de actas de sesiones de concejo a las cuales no asistió porque la declaración del Estado de Emergencia y por tanto la orden de inamovilidad no le permitió regresar a su jurisdicción desde nuestra ciudad en donde se encontraba en esos momentos.

