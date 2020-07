En julio crece número de niños infectados con Covid-19

Lo preocupante en este gráfico es que las autoridades de salud en Ucayali no saben identificar el distrito en donde que al niño le sacaron la muestra es decir un 5.2% de niños, que no indican su lugar de origen de contagio.

Otra cosa alarmante que se puede observar, es que al 8 de julio 2020, ya hay un avance del 11.0% de casos de niños infectados y al cierre del día15 de julio, esta tasa subió al 20.3%, lo cual nos indica que los padres de familia y las autoridades no están haciendo caso a las disposiciones del estado (LOS NIÑOS DE 0 A 12 AÑOS NO PUEDEN SALIR DE SUS CASAS HASTA CUANDO TERMINE EL ESTADO DE EMERGENCIA). Teniendo en cuenta que hasta la fecha hay 325 niños entre los 0 a 12 años reportados como afectados.

