¿Fue coima o préstamo?

La Policía y Fiscalía Anticorrupción deben realizar una exhaustiva investigación de este caso. Otro punto a tener en cuenta, es que por la pandemia no hay sesiones de concejo presencial, todo es virtual y no habría nada que regularizar.

Según la fuente, el alcalde no puede regularizar ningún acta, porque esos documentos están en la Municipalidad de Provincial de Purús a cargo del secretario, y además que esas actas no se pueden modificar, porque su formato no se lo permite.

