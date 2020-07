Lo insobornable de las tradiciones locales para crear identidad nacional

“ … De pavores y espantos y angustias y desgarramientos se ha hecho el milagro de todas las patrias; pero aunque la nuestra puede ser más dulce que cualquiera, no nos avergüenza ser crueles con ella, y mientras unos se ponen a soplar estérilmente en los siniestros ‘pututos’ del encono, en otros reaparece de pronto la ancestral dureza del abuelo corregidor“. (Jorge Basadre).

FIDEL JULIO TUBINO ARIAS-SCHREIBER

Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (*)

Los peruanos sabemos lo que no somos y no lo que queremos ser. No sabemos lo que somos y lo que deseamos ser. Somos una colectividad sin proyecto, una colectividad sin contornos, una colectividad sin rumbo. Creo que nuestro país adolece de una crisis crónica de identidad, es decir, de ubicación en el tiempo y en el espacio.

Los peruanos no solemos definirnos como colectividad de manera positiva; nos definimos más bien por nuestras carencias, por lo que nos falta, por lo que no somos, por lo que no deseamos ser.

Lo valioso es siempre una externalidad estructuralmente distante, ajena, extraña. Somos carencia, carencia de lo ajeno, carencia de ser. Nacimos como nación con una identidad truncada, con una relación defectuosa con nuestras pertenencias. Tenemos, como decía Salazar Bondy, una identidad descentrada porque la relación que mantenemos con nosotros mismos –con “lo propio”- es estructuralmente una relación fallida.

¿Pero, qué es “lo propio”? Una primera posibilidad es entenderlo como una esencia permanente, como sustancia, es decir, como lo subyacente, lo que no se modifica a través del tiempo y que, por ello, permite identificarnos como siendo “lo mismo“ a través del cambio y la diversidad.

Una segunda posibilidad es entenderlo como una finalidad compartida, una vocación común, una orientación valorativa, una tarea común que congrega a la diversidad y le otorga sentido a la convivencia.

Como esencia permanente, lo propio se construye mediante acciones colectivas sostenidas en el tiempo. Es así, por ejemplo, como se construyen las identidades nacionales: mediante políticas de construcción nacional –national buildings- tramitadas desde el Estado-nación.

Pero las identidades nacionales se construyen siempre en oposición a otras identidades, es por ello que crecen en los períodos de guerra y se fortalecen en los períodos de paz. Son identidades en conflicto. Identidades que se construyen marcando la diferencia con otras identidades, identidades que conllevan la confrontación como potencialidad siempre presente.

Forjando conciencia nacional desde la diversidad

CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER

A lo largo de nuestra historia, lo local se ha opuesto a lo nacional tanto en lo político como en lo cultural. Las representaciones nacionales no han sabido ser expresión de los problemas locales y las representaciones locales no han sabido insertarse en una visión de país.

Sin embargo “… la solución está en forjar, por medio del localismo, la autoconciencia de la nación, que no existe”. En otras palabras, los localismos abiertos deben ser el suelo, el punto de partida, el fundamento siempre presente de nuestra integración como nación incluyente de la diversidad.

“Se dice –sin embargo- que en la vida local no se siente; pero hay que suscitar, precisamente, cuestiones públicas que puedan ser sentidas por la colectividad local… urge que el peruano sea cogido por sus preocupaciones y que luego por un mecanismo adecuado sea obligado a complicarse con otros peruanos en afanes más amplios, a luchar, a apasionarse, acometer empresas, exigir más, a ser responsable, que piense más, que intente más, que sea más impetuoso”.

En otras palabras, que se atreva a ser ciudadano de su localidad para, desde allí, construirse como ciudadano de la nación. Que perciba los avatares de lo local desde los avatares de lo nacional, que asuma los problemas nacionales como problemas propios, que se comprometa con el destino del país sin por ello desentenderse del destino de su comunidad.

Que empiece a dejar de ser pasivo consumidor de doctrinas y discursos y pase a ser activo gestor de su destino desde “lo moral y materialmente aceptable “.

“¿Pero, en que órgano de la vida local se basará esta terapéutica? … el municipio es utilizable en muy pequeña escala para esta clase de empresas, pues peca de demasiado reducido, demasiado alejado de los asuntos capitales“ (Basadre). El punto de partida debe estar “… en los núcleos del territorio y de la población que tienen vida propia“.

Y estos núcleos de referencia local son variables, sus contornos en algunos casos son de carácter económico, en otros de carácter cultural, incluso lingüístico.

Creo que debemos dejar de pensar el Perú desde la cultura descentrada de la nacionalidad dominante y empezar a imaginarlo desde “lo que hay de esencial e insobornable” en nuestras tradiciones.

Así se empieza a construir la unidad desde la diversidad, desde los localismos abiertos, desde las diferencias reconocidas. Una identidad nacional inclusiva que se constituye en el encuentro de la diversidad, que debe empezar a insertarse en la multiplicidad para, desde allí, mediante la deliberación pública, gestar las condiciones que hagan posible la lucha por el reconocimiento de las diferencias y la construcción de una sociedad más justa.

El conocimiento de nuestras tradiciones ancestrales y de nuestras fusiones culturales no es por ello un estudio vano que se justifica por sí mismo. “ … El estudio del quechua y del aymara y de los demás idiomas nativos no sólo debe servir para la investigación y la difusión de nuestras valiosas culturas autóctonas, sino como uno de los factores para seguir construyendo un Perú lejos de separatismos suicidas, más unido, más coherente, con el debido respeto a sus distintos grupos históricos y a la altura de los tiempos que vivimos y de los que vienen”.