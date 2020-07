“No hay forma de negociar con los traficantes de tierras”

Desde la quincena de junio de este año, el predio de Pedro Lino Reátegui, “fundo Mochín” es objeto del deseo de los traficantes de tierra, que a como dé lugar tratan de arrebatárselo utilizando una serie de argucias y actos delincuenciales.

Hoy su abogado, Víctor López Panaifo, sale a pedir a estas personas que voluntariamente desocupen la propiedad, porque no negociarán con ellos, y que firmemente harán valer su defensa posesoria porque en el país existe Estado de Derecho.

Finalmente apela, al sentido común: no se puede pagar con una injusticia a una persona, que además es uno de los dueños de la empresa FARMALINO, la única en la ciudad de Pucallpa que no especuló el precio de los medicamentos durante la época de cuarentena.

Coméntenos ¿cómo inició este problema que hoy están atravesando?

Es un predio ubicado en la carretera de penetración a San José, denominado fundo Mochín, de propiedad del señor Pedro Lino que tiene más de 5 hectáreas y con toda su documentación en regla. Es así que al momento de solicitar la defensa posesoria ante la policía demostramos que es de su legítima propiedad.

El predio fue invadido la primera oportunidad el 13 de junio y tras solicitar la defensa posesoria, el 25 se desalojó a las personas, pero lamentablemente el 27 reingresaron y otra vez ante la autoridad judicial solicitamos la defensa y se nos otorgó el 8 de julio.

Una vez se limpió el terreno de las cosas que estaban ahí y que la policía se retiró, este último sábado nuevamente ingresaron estas personas, el 15 de julio se solicitó una tercera defensa posesoria y esperamos nuevamente el desalojo en forma oportuna.

Generalmente estos invasores se meten en terrenos desocupados ¿este fue el caso del fundo Mochín?

No, de ninguna manera, el predio contaba con una vivienda y ahí residía el vigilante y fue incendiada por esas personas, también contaba con árboles maderables, frutales y otros; todo fue destrozado con motosierras y machetes, actualmente el terreno está vacío.

Entonces en el terreno se desarrollaban actividades productivas.

Claro, el doctor estaba sembrando plantas medicinales y maderables, para efectos de seguir la defensa posesoria siempre hemos presentado toma fotográfica en las que demostramos esto, y también los daños que esas personas ocasionaron al ingresar.

Los invasores siempre utilizan las estrategias del desgaste a los propietarios, y cada vez que lo sacan de nuevo ingresan ¿Qué harán ustedes?

El doctor ha pedido permiso a la Dirección Regional de Agricultura para las autorizaciones correspondientes, a efectos de realizar ahí algún tipo de actividad productiva y una vez tomemos posesión nuevamente se puede trabajar en el terreno.

Otra de las estrategias que utilizan los traficantes es presionar a los propietarios a llegar a una negociación ¿Han intentado negociar con ustedes?

No, en ningún momento. No estamos en condición por la actitud delincuencial de esos señores; no hay forma de negociar con ellos. El señor Pedro Lino me ha manifestado que está en la situación de enfrentar esta situación.

Además de destruir y querer apropiarse del predio ¿Qué otros actos delincuenciales intentaron contra el propietario?

Intentaron hacer creer que había supuestamente un cadáver enterrado en el terreno, pero resulta que fue una burla y pérdida de tiempo para la policía y el Ministerio Público. Engañan que en el lugar matan, violan y desmantelan vehículos.

¿Qué les diría a estas personas?

Que se retiren del terreno, que consideren que la actuación del señor Pedro Lino es solamente hacer valer su derecho, no tiene nada personal con nadie, solamente quiere recuperar su terreno que con mucho sacrificio se hizo de él.

¿Cree que la población debe repudiar este tipo de actos?

Es el sentir de la población, que se ha sentido agradecido por la acción del señor Lino a través de su farmacia por sentido humanitario. Además agradecemos que parte la población se ha pronunciado en contra de estas personas.

¿Qué le diría a las autoridades policiales, judiciales y políticas, sobre esta ola de invasiones contra la propiedad privada?

Considero que deben hacer cumplir la ley establecida, eso le corresponde hacer a las autoridades policiales, jurisdiccionales y políticas; porque vivimos en un Estado de Derecho.

ALI RODRIGUEZ