Pobladores de Vista Alegre exigen detención de adolescente

Por el momento se conoce que el acusado aun radica en la comunidad, que para el 15 de este mes estaba programado la audiencia para continuar el caso, pero no se realizó porque el menor no acudió, según él: no fue notificado. Y se reprogramó para el 29 de este mes.

Otro punto de indignación, es que los familiares de la víctima no tienen un abogado que lidie por ellos, por eso anuncian que elevarán el caso a instancias superiores. Y además están preocupados porque el presunto asesino fugue y no se lo pueda ubicar después.

Añadió que se sienten discriminados por el sistema judicial, “piensan que por ser de una comunidad nativa o por no tener plata no tenemos derecho a la justicia. ¿Acaso las personas que cometen un delito deben están libre en las calles como si nada pasara?”.

