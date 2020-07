Indecopi da plazo de 10 días a 13 empresas para entregar productos vendidos por Internet

La dilatación en su entrega, la no reprogramación de los pedidos realizados y la no entrega en el plazo pactado constituye una vulneración al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Según las indagaciones de Indecopi , estas empresas en algunos casos habrían dilatado la entrega de los productos vendidos, no habrían cumplido con reprogramar la fecha de entrega de los productos hasta la reactivación de las actividades y no habrían cumplido con la entrega de los productos en la fecha programada a partir de la reanudación de sus actividades de reparto a domicilio, respecto de las ventas que se efectuaron antes de dicha reanudación y luego de esta.

You May Also Like