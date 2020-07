“La gente se muere en Arequipa, no sean indiferentes”

La ministra enfatizó que no hay forma de predecir cómo se comportará el virus, dónde va, cuándo termina o comienza. “Vivimos en la incertidumbre. Por eso estar unidos es la única forma de salir adelante”, sostuvo. Consultada si habrá cambios en el Comando Covid-19 , que lidera el general EP Edward Gratelly, no respondió y sostuvo que fue uno de los comandos del país que mejor hizo su labor.

A su turno, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti –quien también llegó a la Ciudad Blanca– solicitó un trabajo unificado. “Es un pecado no poder utilizar (los ventiladores) simplemente porque no coordinamos entre nosotros”, pronunció en relación a que de los 26 ventiladores enviados hace semanas, 12 aún no dan servicio. Por ello, dispuso que tanto el gerente de Salud, Leonardo Chirinos, y el de EsSalud, Edilberto Salazar, trabajen como una sola persona.

Esta vez no hubo un momento tenso. El gobernador regional Elmer Cáceres Llica, quien se ha mostrado en contra del mandatario, solo agradeció la ayuda. Sin embargo, Vizcarra reclamó que ha faltado coordinación para trabajar con las autoridades regionales. “Pero no es hora de buscar culpables sino de ponerse a trabajar”.

